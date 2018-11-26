Порошенко ввел военное положение до одобрения Рады

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что вводит военное положение на территории страны с 9.00 (10.00 мск) 28 ноября, передает УНН.

Данное заявление он сделал во время обращения к жителям Украины.

Сообщается, что военное положение будет действовать в стране 30 дней, чтобы не сорвать президентские выборы 31 марта 2019 года.

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Ранее три экс-президента Украины обратились к Раде с призывом ввести в стране военное положение, но гарантировать при этом проведение на Украине выборов президента.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.