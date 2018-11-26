У посольства России в Вашингтоне активисты собирают акцию протеста

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2587301-aktivisty-sobiraut-akciu-protesta-pod-posolstvom-rossii-v-vasingtone.html?fbclid=IwAR3XM8gIyQgEhnMJzAZpNTBU0bblCCAhlcEd3H96SjkwmldFL4mtuJeIAQg

Общественные организации собираются провести акцию под российским посольством в Вашингтоне, передает «Укринформ».

Митинг собирается для «привлечения внимания» к задержанию украинских кораблей в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что собравшиеся у посольства России в Киеве на акцию протеста из-за обстрела кораблей ВМС Украины подожгли шины.

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Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».