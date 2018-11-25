Российские Су-25 начали патрулирование Керченского пролива из-за провокации ВМС Украины

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Российские военные самолеты Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации украинских военных кораблей, передает РИА «Новости».

Также ранее в Черное море были направлены два российских ударных вертолета Ка-52.

25 ноября в крымском пограничном управлении ФСБ заявили, что три корабля ВМС Украины вошли в российскую акваторию, нарушив положения конвенции ООН по морскому праву. Позднее в Керченский пролив подошли еще два украинских судна.

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