Российские Су-25 начали патрулирование Керченского пролива из-за провокации ВМС Украины
Российские военные самолеты Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации украинских военных кораблей, передает РИА «Новости».
Также ранее в Черное море были направлены два российских ударных вертолета Ка-52.
25 ноября в крымском пограничном управлении ФСБ заявили, что три корабля ВМС Украины вошли в российскую акваторию, нарушив положения конвенции ООН по морскому праву. Позднее в Керченский пролив подошли еще два украинских судна.
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