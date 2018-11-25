Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу второй раз за сутки обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Турции.

Предыдущий разговор глав военных ведомств состоялся в субботу, 24 ноября. Они обсуждали региональную безопасность и вопросы технических и тактических мер для ее поддержания. Сегодняшний разговор был посвещен развитию ситуации в Идлибе.

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«В ходе разговора было отмечено, что провокации с целью нарушения сочинских договоренностей по Идлибу могут продолжиться, и стороны должны быть готовы к подобным инцидентам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара коалиции в Сирии погибли 14 человек.