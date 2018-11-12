Трамп обсудил с Путиным ДРСМД в Париже
Президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
По данным агентства, Трамп провел продуктивную дискуссию с Путиным и другими мировыми лидерами в ходе обеда в Париже.
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Как отмечается, стороны также обсудили ситуацию в Сирии, санкции, Китай и КНДР.
При этом в Белом доме подчеркнули, что обсуждение было «очень хорошим».
Ранее сообщалось, что Путин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ДРСМД.