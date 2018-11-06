Drive: Китай намерен утвердить региональный авторитет с помощью новой ракеты СМ-401

В Китае представили новую баллистическую противокорабельную ракету малой дальности, которая могла бы укомплектовать арсенал береговых батарей, а также разместиться на эскадренных миноносцах типа «055», пишет The Drive.

Китай, похоже, все более активно изучает варианты расширения противокорабельного потенциала на суше и в море, чтобы таким образом отстоять свой региональный авторитет в конфликтных зонах, отмечается в материале.

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Корпорация аэрокосмической науки и промышленности Китая (CASIC) публично представила новую ракету под названием CM-401 на авиасалоне в Чжухае. Китайские власти также нацелены на то, чтобы поставить новую ракету на экспорт, добавляет издание.

КНР сложно назвать новичком в разработке баллистических противокорабельных ракет средней и малой дальности с маневрирующими боеголовками, пишет The Drive. По оценкам наблюдателей, максимальный диаметр корпуса ракеты составляет около 85 см. По этой характеристике она сравнима с российским ракетным комплексом «Искандер-М», отмечает издание.

Минимальная заявленная дальность составляет 14 км, максимальная — около 289 км (180 миль), говорится в материале.

Отмечается, что стартовая платформа предполагает возможность задействовать сразу две ракеты с разными траекториями по одной или двум целям. Такая маневренность позволяет поражать большие, относительно медленно движущиеся цели, такие как авианосцы и другие крупные боевые корабли, говорится в материале.

Пусковые установки на материковой части Китая позволят поразить противников в Восточно-Китайском море — спорной зоне, в которой Пекин все чаще сталкивается с интересами Японии. С этих же позиций баллистические ракеты CM-401 смогут поражать цели в Тайваньском проливе, пишет The Drive.