Экс-главу МИД Чехии раскритиковали за слова о миссии НАТО

Лидер правого движения «Старосты и независимые» в Чехии Петр Газдик призвал лишить бывшего министра иностранных дел страны Лубомира Заоралека поста главы парламентского комитета по международным делам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Заоралек должен быть снят с поста за критику в адрес миссии НАТО в Афганистане.

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Он также добавил, что представитель международного комитета не может «говорить пободное».

Ранее Заоралек заявил, что вступление сил НАТО в Афганистан, как и война в Ираке, было ошибкой.

По его мнению, альянсу необходимо покинуть данную страну.