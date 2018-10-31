Минск выразил готовность обеспечить порядок на выборах в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности проконтролировать ситуацию на российско-украинской границе и обеспечить порядок во время выборов в Донбассе, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время своего выступления на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии предложил разместить в стране технический пункт Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Он подчеркнул необходимость продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы.

Ранее Лукашенко уже заявлял о готовности помочь урегулировать конфликт в Донбассе.