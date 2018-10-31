WSJ: учения НАТО в Норвегии — предупреждающий сигнал России

Крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны призваны дать предупреждающий сигнал соседу Норвегии, в которой проводятся учения, — России, пишет The Wall Street Journal.

Подобная демонстрация силы — это также послание для принимающей страны и 28 других членов Североатлантического альянса о том, что за безопасность необходимо платить, говорится в материале.

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Военные учения демонстрируют готовность НАТО защищать своих союзников, таких как Норвегия, заявил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время речи он также напомнил и об обязательствах Норвегии перед своими союзниками по НАТО, имея в виду целевой показатель расходов для членов альянса в размере 2% от ВВП.

Между тем, некоторые аналитики считают, что Норвегии будет сложно тратить 2% ВВП на оборону, так как для большинства жителей страны это не является приоритетом. Доцент Норвежского института оборонных исследований Паал Хильда связывает это с тем, что в Норвегии конфликт с Россией считают маловероятным.

«Люди не чувствуют особой угрозы со стороны России», — сказал Хильда.

Отмечается, что Россия укрепила свой Северный флот, который может похвастаться самыми передовыми подводными лодками страны. По мнению министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, Россия на данный момент не является прямой военной угрозой Норвегии. Чиновник отметил, что Норвегия «пытается сбалансировать» отношения с Россией, говорится в материале. Тем не менее, он выразил обеспокоенность тем, что возможный внешний конфликт подтолкнет Россию к атаке в целях защиты своего Северного флота.

В двухнедельных учениях НАТО Trident Juncture участвуют около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолетов и 65 кораблей из стран НАТО и соседей Норвегии: Швеции и Финляндии.