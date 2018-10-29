В США начались международные учения стратегических ядерных сил

Армия США начала ежегодные учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром — 2019». Об этом сообщается на сайте Стратегического командования вооруженных сил США.

В пресс-службе командования рассказали, что учения направлены на то, чтобы «сдерживать, обнаруживать и ... отражать стратегические атаки против США и союзников». Отмечается, что во время учений будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны. Ожидается, что в маневрах примут участие военные Канады, Дании, Австралии, Великобритании и Южной Кореи.

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«В XXI веке военное противодействие должно быть глобальным, в нем должны участвовать наши союзники и партнеры. Поэтому «Глобальный гром» — многонациональные учения в глобальном масштабе», — приводятся слова командующего Стратегическим командованием генерала Джона Хайтена.

Ранее сообщалось, что Россия и США выступили против договора о запрете ядерного оружия.