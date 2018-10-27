Путин назвал число сбитых у Хмеймима российскими ПВО беспилотников
Президент России Владимир Путин рассказал, что российские ПВО смогли сбить десятки беспилотников около базы Хмеймим. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, речь идет о последних полутора-двух месяцах.
«...наши силы ПВО сбили возле нашей базы на Хмеймиме 50 летательных аппаратов», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что управление беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, велось с самолета-разведчика США Poseidon 8.