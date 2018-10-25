Пушков отреагировал на выход США из ДРСМД
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По его словам, такое решение чревато появлением ядерных ракет средней дальности США в странах НАТО и даже у самых границ России.
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«И эта вероятность велика», — написал Пушков в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Россия внесет в ООН проект резолюции, призванный поддержать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).