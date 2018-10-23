МИД Китая отреагировал на требование США присоединиться к ДРСМД

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Китай необходимо присоединить к ДРСМД. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, власти Китая обратили внимание на слова Трампа и его советника по нацбезопасности Джона Болтона относительно договора. Хуа Чуньин подчеркнула, что ДРСМД был двусторонним соглашением между США и СССР.

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«Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран», — сказала она.

Ранее в ЕС призвали США задуматься о последствиях выхода из ДРСМД.