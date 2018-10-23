Самолет-разведчик США заметили у южных границ России

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V провел разведку у южных границ России. Об этом сообщает твиттер 360°Radar со ссылкой на Flightradar24.

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Летательный аппарат выполнил полет у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма. Самолет не нарушал границу и находился над водами Черного моря.

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Радиолокационное оснащение самолета позволяет ему вести разведку на таком расстоянии и собирать данные о расположении систем ПВО на территории Крыма и Краснодарского края.

В воскресенье, 21 октября, сообщалось, что самолет ВВС США провел разведку у западных границ России.