Болтон открестился от обсуждения в США ядерного удара по КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон никогда не обсуждал идею ядерного удара по КНДР, передает РИА «Новости»..

«Нет, конечно! Нет-нет-нет. Конечно, США — ну, точно нет», — сказал Болтон.

Так он ответил на вопрос о том, правда ли, что в 2017 году в американской администрации активно обсуждалась идея ядерного удара по Северной Корее.

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«И я думаю, что президент (США Дональд) Трамп четко сказал, что он будет вести переговоры дальше, и это главное направление американской внешней политики в этом вопросе», — сказал Болтон.

По его словам, США сделают все, чтобы КНДР выполняла достигнутые договоренности.

«И мы делаем все, что нужно, для того, чтобы Северная Корея выполняла свои обязательства. Ким Чен Ын выполняет их, насколько я могу понять», — сказал Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал показать письма от главы КНДР Ким Чен Ына, назвав их «любовными»