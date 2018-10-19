Источник: найдено место крушения и обломки Л-39

В Азовском море найдены место крушения и обломки учебного самолета Л-39, который потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Источник рассказал, что на месте крушения Л-39 в данный момент работают военные водолазы.

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«Место падения, обломки уже нашли», — добавил источник.

РИА «Новости» уточняет, что на месте происшествия работают около двухсот спасателей. Источник в правоохранительных органах отметил, что летчиков, которые предположительно успели катапультироваться, ищут как на воде, так и на суше.

«Поиски летчика и штурмана продолжаются, задействованы до 200 человек», — сказал источник.

Он уточнил, что самолет частично находится под водой и погрузился в ил.

Ранее в Минобороны России рассказали о предварительной причине падения самолета Л-39 в Краснодарском крае.