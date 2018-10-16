Су-27 упал на Украине

В генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили о том, что в районе села Уланов в Винницкой области Украины упал самолет Су-27 в ходе выполнения учебно-боевого полета, передает РИА «Новости».

«Сегодня, около 17.00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27», — рассказали представители украинского генштаба.

Сообщается также, что в данный момент проводятся поисково-спасательные мероприятия.