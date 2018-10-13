Трамп назвал «самонаказанием» отказ от торговли оружием с Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп критически оценил идею о прекращении поставок американского оружия в Саудовскую Аравию. Слова президента передает Reuters.

Предложения ввести санкции в отношении Саудовской Аравии появились после сообщений об убийстве саудовского оппозиционного журналиста в турецком консульстве страны.

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Трамп заявил, что Соединенные Штаты только «накажут себя», если откажутся от торговли оружием с Саудовской Аравией. Он подчеркнул, что это решение будет неразумным и в том случае, если причастность саудитов к убийству журналиста будет доказана.

Ранее Трамп уже заявлял, что не хочет, чтобы Саудовская Аравия перестала покупать оружие у Соединенных Штатов.