СМИ: коалиция США применила в Сирии снаряды с белым фосфором

Возглавляемая США международная коалиция совершила удара по территории Сирии, применив при ударе запрещенный международным правом белый фосфор, передает SANA со ссылкой на источники.

Сообщается, что авиаудары были нанесены по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

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На данный момент информации о жертвах или пострадавших при ударе нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются использовать сирийские территории к востоку от Евфрата для создания незаконного квазигосударства.