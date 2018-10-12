МИД: НАТО уклоняется от восстановления нормальных контактов с Россией

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что НАТО не готов к нормальному взаимодействию с Россией в военной сфере, передает РИА «Новости».

По словам Грушко, российская сторона никогда не уклонялась от диалога. Кроме того, Россия внесла конкретные предложения, которые бы могли поспособствовать улучшению военной обстановки на европейской территории.

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«НАТО не только не идет на конкретное обсуждение наших идей и не делает главное, что нужно делать — восстановить нормальные рабочие контакты по военной линии», — сказал Грушко.

Ранее Грушко заявил, что Москва не исключает созыва заседания совета Россия-НАТО при условии, что сторонам удастся согласовать повестку дня.