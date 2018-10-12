Российские саперы отправились в Лаос на поиски авиабомб США

Саперы из России прибыли в Лаос, где они в течения пяти месяцев будут искать авиабомбы США на территории размером более 100 га. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что российские саперы будут работать около населенного пункта Лак Сао, который расположен в провинции Боликхамсай.

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«Более 100 га лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год», — заявили в ведомстве.

Согласно имеющейся информации, саперы из Лаоса и военнослужащие России осуществили рекогносцировку в районе.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки на автобус с детьми в Йемене была использована американская авиационная бомба MK 82.