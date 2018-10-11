Взрывы участились после пожара на складе боеприпасов на Украине

Министерство обороны Украины сообщило о том, что на технической территории 6-го арсенала было зафиксировано увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление, передает УНН.

«На технической территории 6-го арсенала в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2-х площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью. Отметим, что после 5 утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад», — сказали в министерстве.

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Авиация государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины гасит сбросами воды очаги тления.

Ранее сообщалось, что под Черниговом потушили пожар на складе боеприпасов.