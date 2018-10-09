Появилось видео взрыва на военном складе под Черниговом‍

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В украинских СМИ опубликовано видео взрывов на военном складе с боеприпасами в Черниговской области, сообщает РИА «Новости».

Ранее министерство обороны Украины сообщило о ликвидации очагов пожара на складе с боеприпасами в Черниговской области.

Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3.40 по местному времени. Десятки тысяч местных жителей эвакуированы, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, закрыто воздушное пространство.

Одной из основных причин ЧП следователи считают диверсию.