Появилось видео взрыва на военном складе под Черниговом
В украинских СМИ опубликовано видео взрывов на военном складе с боеприпасами в Черниговской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее министерство обороны Украины сообщило о ликвидации очагов пожара на складе с боеприпасами в Черниговской области.
Информация о взрыве на военном складе №6 в районе населенного пункта Ичня поступила утром 9 октября в 3.40 по местному времени. Десятки тысяч местных жителей эвакуированы, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено, закрыто воздушное пространство.
Одной из основных причин ЧП следователи считают диверсию.