Израиль назвал цель авианалета, при отражении которого был сбит Ил-20

Военнослужащие Израиля сообщили, что движение «Хезболла» при поддержке Ирана занимается тайным созданием предприятия для повышения точности ракетного вооружения в густонаселенном районе Бейрута, передает РИА «Новости».

Израильские военные опубликовали фотографии, сделанные при помощи аэрофотосъемки, отметив что партия оборудования, предназначенного для переправки в Ливан, была целью авианалета на Сирию, отражая который местные зенитчики сбили российский самолет Ил-20.

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«Проект реализуется с использованием иранских технологий и финансовых средств. Израиль отслеживает эти объекты, обладает обширной информацией о проекте и противодействует ему различными средствами», — заявили в Израиле.

Военные продемонстрировали три объекта, подчеркнув, что им известно и о других местах, где проводятся аналогичные работы.

Ранее сообщалось, что в Иране предостерегли Израиль от новых авиаударов по Сирии.