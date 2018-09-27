В МИД России возмутились «ошибочными» ударами НАТО в Афганистане

В российском МИДе возмутились «ошибочным» ударам сил НАТО в Афганистане и потребовали привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, за последнюю неделю зафиксировано три таких инцидента, в результате которых погибло мирное население.

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«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность», — говорится в заявлении.

Уточняется, что российская сторона считает происходящее последствием «грубых просчетов» со стороны руководства Соединенных Штатов, а также выбранной американской стороной линии на силовое решение проблем.

Ранее cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Афганистане может повториться сирийский сценарий.