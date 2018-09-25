Роухани предложил создать механизм коллективной безопасности в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Роухани выступил с предложением о создании механизма коллективной безопасности в регионе Персидского залива, в котором могли бы участвовать все страны региона, передает Reuters.

«Мы верим в создание коллективного механизма для региона Персидского залива, в который будут включены и в котором примут участие все страны региона», — сказал Роухани.

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Он также подчеркнул, что для Ирана всегда была очень важна безопасность Персидского залива.

Ранее Роухани заявил о том, что иранские власти перекроют Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, в случае, если США продолжат политику санкционного давления.