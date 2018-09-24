Шойгу анонсировал передачу С-300 в Сирию

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии ЗРК С-300, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет в течение двух недель.

«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей», — заявил Шойгу.

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Он отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки комплекса С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить в Сирию систему ПВО С-300 как ответ на крушение самолета Ил-20 по вине Израиля,