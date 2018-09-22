ФСБ: корабли ВМС Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма

Представители пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили о том, что два корабля военно-морских сил Украины, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», вошли в исключительную экономическую зону России вблизи от берегов Крыма, передает РИА «Новости».

«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» - находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне России, следуя в северо-восточном направлении», — сообщили в погрануправлении.

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Сообщается также, что с целью обеспечения безопасности и в соответствии с нормами международного права их сопровождают корабли береговой охраны России.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют создать военно-морскую базу вооруженных сил страны в Азовском море до конца 2018 года.