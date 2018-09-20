МИД рассказал, как США помогают террористам

Соединенные Штаты помогали террористам ради свержения сирийского правительства. Об этом сообщает МИД России.

МИД отреагировал на публикацию американской стороной доклада по борьбе с терроризмом в мире. Ведомство обращает внимание, что в ряде случаев США не только не способствуют борьбе с боевиками, но и мешают ей.

Реклама

В МИДе подчеркивают, что двойные стандарты США проявились и в Сирии, когда в борьбу с боевиками там вступили ВКС России.

«США приложили максимум усилий, чтобы уберечь от ударов откровенных головорезов [в Сирии]. Их прикрывали как живым щитом отрядами так называемой «умеренной» оппозиции, спасая от возмездия даже боевиков «Джабхат ан-Нусры», хотя это — подразделение «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), которая 11 сентября 2001 года убила три тысячи американцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает МИД, США снабжали эти группировки своим оружием, боеприпасами, военной техникой и оборудованием. Ведомство указывает, что Вашингтон ради свержения правительства Сирии был готов использовать кого угодно, «включая настоящих террористов».

«Джабхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» — террористические группировки, запрещенные в ряде стран, в том числе и в России.