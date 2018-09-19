Дуда заявил о готовности Польши раскошелиться на военную базу США

Польский президент Анджей Дуда заявил о готовности выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Дуды, польская сторона готова заплатить за военную базу «миллиарды и миллиарды долларов», а текущие расходы по ее функционированию должна взять на себя американская сторона.

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«Мы уже давно заявили, что готовы подготовиться, взять на себя финансовое обязательство по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты», — заявил Дуда.

Ранее Трамп заявил, что он рассматривает просьбу польских властей о размещении постоянного военного контингента Соединенных Штатов на территории страны.