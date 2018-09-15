СМИ рассказали о превосходстве Су-35 над F-22

В бою российский истребитель Су-35 будет иметь превосходство над американским F-22. Об этом пишет Business Insider.

Издание называет F-22 самым смертоносным американским истребителем, который создавался исключительно для ведения воздушного боя. Тем не менее, говорится в материале, все преимущества американского истребителя имеют малый вес в современных реалиях.

Реклама

Отмечается, что при перехвате другого судна истребитель в качестве предупредительной меры может поднять крыло, чтобы продемонстрировать ракеты. Однако F-22 так сделать не может, поскольку его ракеты и бомбы хранятся внутри.

В отличие от американского истребителя, Су-35 может показать перехватываемому самолету свое вооружение. К тому же российский истребитель несет больше ракет.

В материале также отмечается, что Су-35 более маневренный, чем F-22. Тем не менее, резюмирует издание, это не означает, что в бою с Су-35 американский F-22 обязательно проиграет, поскольку много зависит от летчика.