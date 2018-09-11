Захарова предостерегла США от «опасных шагов» в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг сирийского «химического досье», предостерегла США от новых опасных шагов в Сирии, сообщается на сайте ведомства.

«Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной «тройки», основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка. Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов», — говорится в сообщении.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона предложила США назвать список целей, которые Пентагон определил для возможного удара по Сирии.