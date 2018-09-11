СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» одним из худших авианосцев в мире

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» является одним из семи худших действующих авиа- и вертолетоносцев. К такому выводу пришли авторы издания Business Insider.

Открывает список китайский корабль Liaoning, который является обновленной версией советского «Варяга». За ним следует авианосец «Адмирал Кузнецов», который относится к тому же типу кораблей, что и «Варяг». В издании объяснили свой выбор тем, что у советских кораблей есть проблемы с силовыми установками.

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Далее расположился таиландский Chakri Naruebet, который фактически не используется в военных целях и простаивает в порту. Следом назван универсальный десантный корабль США типа Wasp. Он предназначен для истребителей F-35B Lightning II, однако в данный момент практически не используется.

На пятом и шестом местах списка находятся австралийские вертолетоносцы типа Canberra — они простаивают на ремонте из-за проблем с двигательной установкой. Закрывает список самый дорогой мощный в мире авианосец ВМФ США Gerald Ford. Несмотря на ввод в эксплуатацию в июле 2017 года он уже несколько раз отправлялся на ремонт.

Ранее издание National Interest назвало «Адмирала Кузнецова» худшим авианосцем в истории.