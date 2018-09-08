В Минобороны назвали сроки окончания подготовки химатаки в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подготовка провокации с применением химического оружия в Сирии должна быть завершена к вечеру 8 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам генерал-майора, полная готовность всех участников «постановочных провокаций» должна быть обеспечена к вечеру субботы.

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«Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких «зарубежных друзей сирийской революции», — сказал Конашенков.

Также представитель Минобороны подчеркнул, что военное ведомство отслеживает обстановку в Сирии и наблюдает за действиями группировок вооруженных сил различных стран на Ближнем Востоке.

Ранее МИД России заявлял о наличии доказательств подготовки химатаки в Сирии.