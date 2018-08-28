Пентагон посоветовал Турции не покупать российские С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не рекомендуют Турции приобретать российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительству Турции предстоит принять суверенное решение по поводу покупки С-400.

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Он также добавил, что российские С-400 нельзя интегрировать в НАТО.

Мэттис подчеркнул, что США обеспокоены тем, что Турция намерена приобрести С-400.

Ранее сообщалось, что Россия начнет исполнять контракт на поставку ЗРК С-400 в Турцию в 2019 году.

Также стало известно, что Турция намерена применить С-400 «в случае необходимости».