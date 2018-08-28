В Забайкалье неизвестные пытались напасть на воинский эшелон

Несколько человек пытались напасть на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский завод в Забайкальском крае, применил оружие по группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что один из нападавших был застрелен, остальные скрылись.

В свою очередь источник в администрации Петровск-Забайкальского района рассказал, что в результате происшествия есть трое раненых. По данным источника, в привокзальном кафе у них произошел конфликт с военными, в ходе которого один из гражданских напал на солдат с холодным оружием. Впоследствии местные жители побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.