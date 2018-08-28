Эсминец ВМС США «Карни» покинул Черное море.

Об этом сообщили в 6-м флоте американских Военно-морских сил.

Ранее в Минобороны России сообщили, что радиус действия ракет «Томагавк», которыми оснащен прибывший в Средиземное море эсминец Военно-морских сил США «Росс», дает возможность совершить удар по всей территории Сирии.

Также сообщалось, что США отправили в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту для возможной атаки на Сирию.