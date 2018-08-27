Крупнейший в мире самолет-амфибия успешно завершил испытательный полет в Китае

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 успешно завершил испытательный полет в Китае, передает агентство «Синьхуа».

Самолет вылетел из аэропорта в городе Чжухай южно-китайской провинции Гуандун в аэропорт в Цзинмэнь центральной китайской провинции Хубэй. Агентство напоминает, что самолет прошел серию испытаний с момента первого полета в декабре 2017 года.

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В материале отмечается, что теперь самолет вступил в новую фазу испытаний на водной поверхности. Испытания в основном будут проводиться на водохранилище в Цзинмэнь, сообщает агентство.

Самолет AG600 способен перевозить 50 человек во время поисково-спасательных операций, собирать при операциях по тушению пожаров 12 тонн воды за 20 секунд и транспортировать до 370 тонн воды на одном топливном баке. Самолет рассчитан на дальность полета продолжительностью 12 часов на расстоянии до 4,5 тыс. км.