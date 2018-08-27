Китай начал новые испытания первого собственного авианосца

Первый китайский авианосец собственного производства отправился на вторые по счету испытания в море. Об этом сообщает Global Times.

Авианосец отчалил из верфи в Даляне в сопровождении буксиров. Как сообщается, во время вторых испытаний будет уделено внимание тем проблемам, которые обнаружились во время первых.

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Кроме того, будет протестирована работа навигационных и энергетических систем судна. Как ожидается, в дальнейших испытаниях уже будут задействованы истребители и вертолеты.

Первые испытания авианосца состоялись в мае этого года.

До настоящего времени у Китая был лишь один авианосец. Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов за $25 млн.