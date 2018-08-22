Военные России передали Сирии оборудование для восстановления городов

Российские военные доставили в Сирию подвижную цифровую картографическую систему в рамках военно-технического сотрудничества двух стран, которая будет использоваться для восстановления городов, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил начальник службы военного сообщения группировки российских войск в Сирии Константин Калмыков.

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«Из порта «Новороссийск» через Черное, Эгейское, Мраморное и Средиземное моря в Сирию был доставлен груз более 200 тонн. В том числе техника в рамках военно-технического сотрудничества между вооруженными силами России и Сирии», — сказал он.

Комплекс состоит из пяти грузовых автомобилей и пяти прицепов, а также контейнера с оборудованием.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили в Сирии 16 беспилотников.