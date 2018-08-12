Минобороны обнародовало приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Министерство обороны России ко дню ВВС опубликовало документы о подвигах советских летчиков в Великую Отечественную войну, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Берлин был стратегической целью для советской авиации с начала войны. В частности, Минобороны опубликовало приказ от 8 августа 1941 года о бомбардировке Берлина, написанный под диктовку Иосифа Сталина.

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Кроме того, ведомством был опубликован боевой отчет, описывающий сброс знамен Победы над Берлином 1 мая 1945 года. Также были обнародованы наградные листы, документы и газетные заметки о летчиках-героях войны.

Ранее сообщалось, что министерство обороны опубликовало документы об истории ВДВ.