Более тысячи семей вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения

Более 1,3 тысячи семей беженцев вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения от боевиков, передает РИА «Новости» заявление губернатора Таляля Аль Барази.

«В результате процесса примирения мы смогли вывести из северных областей провинции Хомс боевиков и террористов. Параллельно готовимся к возвращению беженцев. В провинцию уже вернулись 1,3 тысячи семей», — сказал он.

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Он добавил, что в провинции будут созданы условия для нормальной жизни беженцев на родине.

«Сейчас совместно с нашими российскими друзьями мы налаживаем инфраструктуру», — заявил губернатор.

Ранее инженер Мухаммед Мулейман, который занимается восстановлением электроснабжения в Восточной Гуте, заявил, что для восстановления электросетей в регионе потребуется около трех месяцев.