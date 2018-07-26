СМИ назвали дату возвращения останков солдат США из КНДР

Северная Корея может начать процесс передачи военных США, которые погибли или пропали без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов, в пятницу, 27 июля. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на дипломатический источник в Сеуле.

«Северная Корея недавно приняла две партии деревянных ящиков, которые должны использоваться для репатриации останков», — сказал источник.

Реклама

Он отметил, что передача останков солдат представителям США может пройти 27 июля, как и оговаривалось ранее.

В агентстве отметили, что в эту дату КНДР, Республика Корея и США почтят память Корейского соглашения о перемирии 1953 года, которое закончило трехлетний военный конфликт.

Ранее сообщалось, что КНДР может начать возврат останков военнослужащих США в июне.