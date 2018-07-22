Уволившийся сотрудник «Роскосмоса» проходит как свидетель по делу ЦНИИМаша

Сообщивший ранее о своем увольнении сотрудник Роскосмоса Дмитрий Пайсон фигурирует в «деле ЦНИИМаш» как свидетель, рассказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, передает РИА «Новости».

«Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено», — сказал Устименко.

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По его словам, Пайсону не было предъявлено каких-либо обвинений.

Ранее сообщалось, что глава исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении.

Это произошло после того, как утром в пятницу, 20 июля, в его кабинете прошли обыски в связи с делом о государственной измене.