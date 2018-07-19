Израиль нанес удар по сектору Газа
Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по группе участников палестинского военизированного движения ХАМАС.
«Израильские ВВС атаковали группу участников движения ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.
Как отмечается, удар был нанесен в ответ на запуск воздушных шаров с горючей смесью в сторону израильской территории.
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Ранее Израиль заявил о минометном обстреле из сектора Газа.
Как отмечалось, в ответ на атаку израильские военные нанесли удар по минометной установке в южной части сектора Газа.