Израиль нанес удар по сектору Газа

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по группе участников палестинского военизированного движения ХАМАС.

«Израильские ВВС атаковали группу участников движения ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, удар был нанесен в ответ на запуск воздушных шаров с горючей смесью в сторону израильской территории.

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Ранее Израиль заявил о минометном обстреле из сектора Газа.

Как отмечалось, в ответ на атаку израильские военные нанесли удар по минометной установке в южной части сектора Газа.