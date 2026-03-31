В центре Вашингтона установили большой трон с золотым унитазом

Reuters: в Вашингтоне на Национальной аллее установили трон с золотым унитазом

На Национальной аллее в Вашингтоне установлена необычная арт-инсталляция, представляющая собой большой трон с золотым унитазом. Об этом сообщает Reuters.

Сам трон сделан под мрамор с элементами позолоты, а вместо традиционного сидения размещен позолоченный унитаз. В материале обращают внимание, что таким образом критикуется реконструкция Белого дома, проведенная президентом США Дональдом Трампом.

На табличке, установленной рядом с объектом, указано: «Трон, достойный короля», а также иронично отмечается, что в период политических и экономических вызовов внимание президента США было уделено обновлению интерьеров резиденции.

До этого стало известно, что Трамп привлек почти $2 млрд от корпоративных доноров на свои внутренние проекты, включая ремонт Белого дома и празднование 250-летия страны.

В настоящее время в Белом доме, по требованию президента, активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Глава государства ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн.

До этого журналисты заметили в Белом доме на стене фотографию Трампа и российского президента Владимира Путина, сделанную во время саммита на Аляске.

Ранее Трамп установил у Белого дома скандальную статую Колумба.