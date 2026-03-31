Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В центре Вашингтона установили большой трон с золотым унитазом

Reuters: в Вашингтоне на Национальной аллее установили трон с золотым унитазом
The White House

На Национальной аллее в Вашингтоне установлена необычная арт-инсталляция, представляющая собой большой трон с золотым унитазом. Об этом сообщает Reuters.

Сам трон сделан под мрамор с элементами позолоты, а вместо традиционного сидения размещен позолоченный унитаз. В материале обращают внимание, что таким образом критикуется реконструкция Белого дома, проведенная президентом США Дональдом Трампом.

На табличке, установленной рядом с объектом, указано: «Трон, достойный короля», а также иронично отмечается, что в период политических и экономических вызовов внимание президента США было уделено обновлению интерьеров резиденции.

До этого стало известно, что Трамп привлек почти $2 млрд от корпоративных доноров на свои внутренние проекты, включая ремонт Белого дома и празднование 250-летия страны.

В настоящее время в Белом доме, по требованию президента, активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Глава государства ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за $200 млн.

До этого журналисты заметили в Белом доме на стене фотографию Трампа и российского президента Владимира Путина, сделанную во время саммита на Аляске.

Ранее Трамп установил у Белого дома скандальную статую Колумба.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
