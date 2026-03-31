Володин рассказал, что изменится в России с 1 апреля

Володин перечислил законы, вступающие в силу в России с 1 апреля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в мессенджере Max рассказал, какие законы вступают в силу в России с 1 апреля 2026 года. В частности, он напомнил, что с этого дня в стране будут проиндексированы социальные пенсии.

«Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это коснется более 3,5 млн граждан», — написал Володин.

Также с 1 апреля будет усилен госконтроль за тарифообразованием. По словам спикера ГД, расширятся полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в области регулирования тарифов. Антимонопольщики смогут самостоятельно пересматривать их предельные уровни, отметил он.

Кроме того, повысится ответственность должностных лиц региональных органов власти за невыполнение предписаний ФАС. Володин уточнил, что для нарушителей вводится административное наказание в виде дисквалификации на срок до трех лет.

Председатель Госдумы обратил внимание и на изменение правил для операторов сервисов рассрочки и прав их пользователей. С апреля при покупке товара с помощью рассрочки его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.

Также с 1 апреля снизится максимальный размер начислений (процентов, неустоек, комиссий) по потребительским кредитам и займам, выдаваемым на срок до года. Он уменьшится со 130% до 100% от суммы основного долга. Володин уточнил, что этот закон направлен на снижение долговой нагрузки граждан. С 1 апреля общий долг не сможет превышать двойную сумму займа, пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля россияне могут лишиться возможности оплачивать сервисы Apple через баланс мобильного телефона.