Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Володин рассказал, что изменится в России с 1 апреля

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на своем канале в мессенджере Max рассказал, какие законы вступают в силу в России с 1 апреля 2026 года. В частности, он напомнил, что с этого дня в стране будут проиндексированы социальные пенсии.

«Социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Это коснется более 3,5 млн граждан», — написал Володин.

Также с 1 апреля будет усилен госконтроль за тарифообразованием. По словам спикера ГД, расширятся полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в области регулирования тарифов. Антимонопольщики смогут самостоятельно пересматривать их предельные уровни, отметил он.

Кроме того, повысится ответственность должностных лиц региональных органов власти за невыполнение предписаний ФАС. Володин уточнил, что для нарушителей вводится административное наказание в виде дисквалификации на срок до трех лет.

Председатель Госдумы обратил внимание и на изменение правил для операторов сервисов рассрочки и прав их пользователей. С апреля при покупке товара с помощью рассрочки его стоимость будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.

Также с 1 апреля снизится максимальный размер начислений (процентов, неустоек, комиссий) по потребительским кредитам и займам, выдаваемым на срок до года. Он уменьшится со 130% до 100% от суммы основного долга. Володин уточнил, что этот закон направлен на снижение долговой нагрузки граждан. С 1 апреля общий долг не сможет превышать двойную сумму займа, пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля россияне могут лишиться возможности оплачивать сервисы Apple через баланс мобильного телефона.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!