Подростки нашли сумку с $88 тысячами в центре Москвы и сожгли деньги

РЕН ТВ: в Москве подростки нашли сумку с $88 тысячами и сожгли деньги

В Москве компания подростков обнаружила сумку с $88 тысячами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Несовершеннолетние обнаружили стодолларовые купюры, когда играли в Мещанском районе. Часть найденных денег они поделили между собой, а еще часть сожгли в костре.

Вернувшись домой, подростки рассказали о случившемся своим родителям. Сейчас оставшиеся купюры разыскивают по району, где все случилось. Как сумка с крупной суммой денег оказалась на улице и кто является ее владельцем в данный момент устанавливается.

До этого саратовский таксист нашел в машине чужую сумку с золотом и сдал его в ломбард. В его отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее мужчина смог вернуть потерянные $6,2 тысячи благодаря поступку незнакомца.