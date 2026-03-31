Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Подростки нашли сумку с $88 тысячами в центре Москвы и сожгли деньги

Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В Москве компания подростков обнаружила сумку с $88 тысячами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Несовершеннолетние обнаружили стодолларовые купюры, когда играли в Мещанском районе. Часть найденных денег они поделили между собой, а еще часть сожгли в костре.

Вернувшись домой, подростки рассказали о случившемся своим родителям. Сейчас оставшиеся купюры разыскивают по району, где все случилось. Как сумка с крупной суммой денег оказалась на улице и кто является ее владельцем в данный момент устанавливается.

До этого саратовский таксист нашел в машине чужую сумку с золотом и сдал его в ломбард. В его отношении возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее мужчина смог вернуть потерянные $6,2 тысячи благодаря поступку незнакомца.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!