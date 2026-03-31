Американских чиновников в Британии лишили доступа к секретным заседаниям

В Великобритании американских чиновников на фоне возникшей напряженности между Лондоном и Вашингтоном все чаще перестают пускать на совещания, где обсуждается секретная информация. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о небольшой группе американских чиновников, командированных в британские правительственные ведомства.

Руководство США в марте заявляло о разочаровании премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его отказа помогать американцам в военном конфликте против Ирана. В Белом доме отметили, что британский политик, «к сожалению, не Уинстон Черчилль».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с этим высказыванием. Он отметил, что «Стармер — это не Черчилль», а президент Франции Эммануэль Макрон — это не Шарль де Голль.

Ранее Борис Джонсон раскритиковал Стармера за нежелание воевать с Ираном.