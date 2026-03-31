Ученые предупредили о сильной магнитной буре из-за вспышки на Солнце

ИКИ РАН: Землю накроет магнитная буря, возможны полярные сияния
Облако плазмы после мощной вспышки на Солнце может задеть Землю уже вечером во вторник и вызвать магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

По данным Института прикладной геофизики, на Солнце впервые почти за два месяца зафиксировали вспышку высочайшего класса X1.5.

Ученые отметили, что траектория выброса плазмы пока остается предметом обсуждения. При этом большинство специалистов считает, что облако пройдет по касательной и спровоцирует магнитные бури среднего уровня.

В лаборатории добавили, что сила воздействия может значительно отличаться: в одних случаях плазма может вовсе не достичь Земли, в других — возможны бури вплоть до уровня G4.

Также специалисты ожидают, что из-за вечернего прихода облака плазмы с высокой вероятностью можно будет наблюдать интенсивные полярные сияния.

До этого в ИКИ РАН зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце. Это вызвало озабоченность ученых, поскольку данное событие может поставить под угрозу начало лунной миссии.

Ранее врач назвала причины плохого самочувствия во время магнитных бурь.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
